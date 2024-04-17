Свежее исследование объяснило, почему носить наушники с шумоподавлением слишком долго — опасно

ANC понижают громкость внешних звуков, что полезно для слуха. Но полная тишина неестественна для человека, и мозг пытается это компенсировать, повышая «внутреннюю громкость».

Это может привести к «скрытой потере слуха» – проблеме обработки звука мозгом. Исследование показало, что люди, носящие беруши неделю, начинали слышать звон в ушах.

ANC – не панацея. В шумных условиях они защищают уши, но в тишине лучше слушать естественные звуки.

Используйте активное шумоподавление с умом. А это значит, что не используйте его постоянно, обязательно делайте перерывы и не ставьте громкость слишком высоко. При первых симптомах дискомфорта лучше прекратить использование.