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Наука и технологии
Опубликовано 17 апреля 2024, 08:08
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Свежее исследование объяснило, почему носить наушники с шумоподавлением слишком долго — опасно

Будьте аккуратнее
Наушники с шумоподавлением (ANC) кажутся идеальным решением в шумном мире. Но исследование показало, что их длительное использование может негативно влиять на мозг.
Свежее исследование объяснило, почему носить наушники с шумоподавлением слишком долго — опасно
© Ferra.ru

ANC понижают громкость внешних звуков, что полезно для слуха. Но полная тишина неестественна для человека, и мозг пытается это компенсировать, повышая «внутреннюю громкость».

Это может привести к «скрытой потере слуха» – проблеме обработки звука мозгом. Исследование показало, что люди, носящие беруши неделю, начинали слышать звон в ушах.

ANC – не панацея. В шумных условиях они защищают уши, но в тишине лучше слушать естественные звуки.

Используйте активное шумоподавление с умом. А это значит, что не используйте его постоянно, обязательно делайте перерывы и не ставьте громкость слишком высоко. При первых симптомах дискомфорта лучше прекратить использование.

Источник:Gizmodo
Автор:Булат Кармак
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