Свежее обновление Apple "поломало" умные часы компании

Пользователи по всему миру, обновившие свои Apple Watch, жалуются на то, что при записи данных часы фиксируют только начальную точку. На данный момент не совсем ясно, подвержены ли поломке часть устройств или GPS-модуль на абсолютно всех смарт-часах становится бесполезным. При этом важным является тот факт, что абсолютно все пользователи, которые все же пожаловались на проблему, заявляют об установке последней версии watchOS.

Стоит отметить, что на жалобы некоторых пользователей Apple ответила, что вина за ошибку лежит на разработчиках приложения Strava. На это, в свою очередь, пользователи уже ответили, что подобная проблема наблюдается и в других фитнес-приложениях.