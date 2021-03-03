Наука и технологии
Сегодня в 18:01
Свежее обновление сделало «пьяными» роботов-пылесосов
Компания-производитель уже пообещала исправить проблему в ближайшее время
В сети появилась информация о забавной истории, произошедшей с роботами-пылесосами компании iRobot. Обновившись до свежей версии ПО, они начали очень странно себя вести, напоминая пьяных людей.
Так, владельцы домашних помощников рассказали, что их гаджеты начали ездить по дому без заранее заданных указаний и странно кружась на одном месте. При этом, как пишет BBC, это вызвало шквал критики и недовольства со стороны этих самых пользователей, которые разместили десятки жалоб на сайтах магазинов и в соцсетях.
Производитель iRobot заявил, что в курсе проблемы и пообещал исправить неполадки «в ближайшие несколько недель».
Мы работаем с пострадавшими клиентами, чтобы откатить программное обеспечение их роботов. Мы также внедряем обновление, чтобы избежать подобных проблем. Это обновление будет развернуто для всех клиентов в течение следующих нескольких недель. iRobot