Свежее обновление сделало «пьяными» роботов-пылесосов

Так, владельцы домашних помощников рассказали, что их гаджеты начали ездить по дому без заранее заданных указаний и странно кружась на одном месте. При этом, как пишет BBC, это вызвало шквал критики и недовольства со стороны этих самых пользователей, которые разместили десятки жалоб на сайтах магазинов и в соцсетях.

Производитель iRobot заявил, что в курсе проблемы и пообещал исправить неполадки «в ближайшие несколько недель».