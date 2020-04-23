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Свежее обновление Windows удаляет файлы без ведома пользователей
Проблемы обновлений Windows становятся чем-то традиционным
Напомним, что буквально 14 апреля Microsoft начала распространять свое обновление операционной системы Windows 10. Сейчас же стало известно, что свежее обновление Windows удаляет файлы без ведома самих пользователей.
Предполагалось, что данное обновление исправит ряд ошибок в системе безопасности Windows 10. Однако, по всей видимости, что-то пошло не так, поскольку пользователи сразу же столкнулись с новыми проблемами, в числе которых “синий экран”, понижение производительности, прерывание соединений Bluetooth и Wi-Fi, а также недостатки в подключениях. Более того, некоторые пользователи и вовсе жаловались на полный сбой системы.
Сейчас же пользователи, помимо вышеописанных проблем, начали сталкиваться с еще одной уязвимостью, еще более критичной. Так, обновление способно удалять, а также перемещать файлы без ведома пользователей.