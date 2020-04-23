Свежее обновление Windows удаляет файлы без ведома пользователей

Предполагалось, что данное обновление исправит ряд ошибок в системе безопасности Windows 10. Однако, по всей видимости, что-то пошло не так, поскольку пользователи сразу же столкнулись с новыми проблемами, в числе которых “синий экран”, понижение производительности, прерывание соединений Bluetooth и Wi-Fi, а также недостатки в подключениях. Более того, некоторые пользователи и вовсе жаловались на полный сбой системы.

Сейчас же пользователи, помимо вышеописанных проблем, начали сталкиваться с еще одной уязвимостью, еще более критичной. Так, обновление способно удалять, а также перемещать файлы без ведома пользователей.