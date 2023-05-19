«Свежие антибиотики»: российские ученые создали новое вещество с антибактериальным эффектом

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета создали два новых соединения с антибактериальными свойствами. Это может стать важной альтернативой нынешним антибиотикам, которые сейчас уже не так эффективны из-за устойчивости бактерий. Исследователи достигли этого, меняя условия всего одной реакции. В одном случае они использовали золото, а в другом — синий свет.

Для создания новых биологически активных веществ обычно используются диазоэфиры — молекулы с азотом. Однако реакции с ними были изучены только с простыми веществами, такими как спирты и карбоновые кислоты. Чтобы получить новые соединения, которые могут стать лекарствами, включая эффективные антибиотики, нужно исследовать их реакции с более сложными «партнёрами».

В одном эксперименте учёные провели реакцию между диазоэфирами и азотсодержащими кислотами, добавив катализатор на основе золота. В результате получились молекулы оксазинона, которые обладают антибактериальными свойствами. Этот метод оказался универсальным и проще, поскольку не требует сложных многоступенчатых реакций с большим количеством реагентов.

В другом эксперименте в качестве инициатора реакции использовали синий свет. Это привело к образованию новых соединений, которые ещё не были известны ранее. Теперь их свойства будут дальше изучать.

Учёные отмечают, что это только первый шаг исследования. Дальнейшие шаги включают изучение токсичности этих веществ и получение их производных. Они также подчёркивают перспективность использования видимого света, включая синий, для проведения реакций, что экологически более безопасно. Их целью является развитие и исследование таких реакций.

В результате исследований выяснилось, что некоторые из полученных оксазинонов эффективно подавляют рост определённых бактерий, которые обладают устойчивостью к антибиотикам и вызывают различные инфекции.

Это исследование, поддержанное Российским научным фондом, представляет новые возможности в разработке альтернативных антибиотикам соединений.