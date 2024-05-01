Свежий отчет AMD раскрыл главные успехи и провалы компании

С одной стороны, некоторые подразделения компании показали рост. Так, выручка от продаж процессоров Ryzen выросла на 85%, а доходы от поставки оборудования для центров обработки данных (ЦОД), включая ИИ-ускорители и процессоры EPYC, увеличились на 80%. Отмечается, что продажи ускорителя Instinct MI300 превысили $1 млрд.

С другой стороны, игровое подразделение AMD, занимающееся выпуском видеокарт Radeon и GPU для консолей, столкнулось с падением выручки на 48% по сравнению с I кварталом 2023 года. Доходы от сегмента встраиваемых систем также снизились на 46%.

В целом, за I квартал 2024 года выручка AMD составила $5.47 млрд. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 11% меньше, чем в IV квартале 2023 года.

На II квартал 2024 года AMD прогнозирует выручку в диапазоне от $5.4 до $6 млрд.