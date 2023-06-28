Связной начал процедуру банкротства

Сообщается, что обязательства ритейлера значительно превышают его активы, что и привело к принятию решения о начальной процедуре банкротства. Наблюдение над компанией уже введено, а рассмотрение дела по существу назначено на декабрь 2023 года.

Известно, что в 2021 году Связной имел кредиторскую задолженность в размере 54 млрд рублей при обороте в 105 млрд рублей.

Компания также столкнулась с исками со стороны кредиторов и контрагентов, сумма которых составляет 14,3 млрд рублей. Так, например, Альфа-банк подал два иска на общую сумму в 8,2 млрд рублей.

Напомним, что Связной является одним из крупнейших ритейлеров электроники и бытовой техники в России, с более чем 2600 магазинами по всей стране и онлайн-присутствием.