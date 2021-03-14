Наука и технологии
Сегодня в 14:39
"Связной" объявил распродажу техники Huawei со скидками до 10 тысяч
От ноутбуков до "умных" часов
В онлайн-магазине “Связной” запустили распродажу техники китайского гиганта Huawei со скидками до 10 тысяч. В ней можно выгодно купить ноутбуки, планшеты, “умные” часы и прочие гаджеты производителя.
Сэкономить 10500 рублей можно на покупке ноутбука Huawei MateBook X Pro на 16 ГБ. Он работает на базе процессора Intel Core i7 10510U с видеокартой nVidia GeForce MX250.
На 4500 рублей дешевле можно купить 10,8-дюймовый планшет Huawei MatePad на 128 ГБ памяти.
Упала стоимость и ряда наушников производителя, в числе которых: Huawei FreeBuds 3i, Huawei Freebuds 3 и Huawei FreeBuds Pro.
За покупку некоторых товаров дают бонусы. Ознакомиться с остальными устройствами Huawei, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.