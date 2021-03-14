"Связной" объявил распродажу техники Huawei со скидками до 10 тысяч

Сэкономить 10500 рублей можно на покупке ноутбука Huawei MateBook X Pro на 16 ГБ. Он работает на базе процессора Intel Core i7 10510U с видеокартой nVidia GeForce MX250.

На 4500 рублей дешевле можно купить 10,8-дюймовый планшет Huawei MatePad на 128 ГБ памяти.

Упала стоимость и ряда наушников производителя, в числе которых: Huawei FreeBuds 3i, Huawei Freebuds 3 и Huawei FreeBuds Pro.

За покупку некоторых товаров дают бонусы. Ознакомиться с остальными устройствами Huawei, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.