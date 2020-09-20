"Связной" распродает ноутбуки, планшеты и технику для дома со скидками до 50%

Так, наушники Apple AirPods Pro, в рамках распродажи, обойдутся покупателям в 17 499 рублей вместо прежних 20 990 рублей. В то же время, на покупке Apple MacBook Pro 13 можно сэкономить 12 179 рублей. Со скидкой в 20%, в свою очередь, можно ухватить стиральную машину Candy CS4.

Отметим, что для данной акции предусмотрен промокод OnlyYou, который необходимо ввести в корзине с товаром. В самой распродаже можно встретить различные устройства для дома и кухни и другие гаджеты, в том числе ноутбуки и планшеты. Стоит поторопиться, поскольку распродажа заканчивается уже сегодня. Ознакомиться с полным ассортиментом можно по этой ссылке.