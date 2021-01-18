Наука и технологии
Сегодня 11:32
"Связной" распродает смартфоны, ноутбуки и другие устройства со скидками до 70%
До 25 января
В онлайн-магазине российского ритейлера “Связной” запущена акция “Кибер понедельник”, в рамках которой смартфоны, ноутбуки и другие устройства продаются со скидками до 70%.
Так, сэкономить 10 тысяч рублей предлагается на покупке ноутбука Honor MagicBook Pro на 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD.
В то же время, за 19 990 рублей вместо прежних 24 990 рублей предлагаются наушники Apple AirPods Pro. Модель Apple AirPods, в свою очередь, доступна за 12 799 рублей вместо прежних 15 999 рублей.
Также в распродаже можно встретить смартфоны разных производителей, телевизоры, мелкую бытовую технику и даже электровелосипеды. Ознакомиться со всеми товарами, участвующими в акции, можно по этой ссылке. Отметим, что закончится “Кибер понедельник” уже 25 января.