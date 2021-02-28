Наука и технологии
Сегодня в 10:06
"Связной" запустил распродажу техники в честь 8 марта
До 9 марта
Онлайн-магазин “Связной” запустил распродажу техники со скидками до 50% в честь 8 марта. В распродаже участвуют смартфоны, “умные” часы, планшеты и другие гаджеты.
Так, сэкономить 10 тысяч рублей можно на покупке гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти.
В то же время, на 20 тысяч дешевле предлагается Samsung Galaxy S20 на 8/128 ГБ.
Наушники Apple AirPods Pro, в свою очередь, продаются за 19 990 рублей вместо прежних 24 990 рублей.
На 8 тысяч рублей упала цена “умных” часов Samsung Galaxy Watch3.
Ознакомиться с полным списком товаров, участвующих в акции, можно по этой ссылке. Закончится распродажа 9 марта.