Свыше 60% россиян до сих пор не доверяют цифровым технологиям

Вопросы также касались цифровизации образования, на что 57% отметили снижение его качества по этой причине, и только 18% выразили противоположное мнение. Среди опрошенных 55% утвердительно сказали, что камеры слежения должны использоваться только для поимки преступников. И 85% убеждены, что все решения по вопросам граждан должны приманить люди, а не нейросети.

При этом 38% респондентов сказали, что хотят подавать документы в госорганы исключительно в бумажном виде, 43% —и в электронном, и в бумажном, а 17% хотели бы подавать документы только онлайн.

На вопрос о вреде искусственного интеллекта и в целом цифровых технологий 7% участников опроса ответили, что видят только вред, 15% считают, что вреда больше, чем пользы, 20% видят только пользу, 44% считают, что пользы больше, чем вреда.