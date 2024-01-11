Swarovski Optic представила бинокль с ИИ, распознающий более 9000 видов животных

Новое устройство, Swarovski Optic AX Visio, разработанное Марком Ньюсоном, объединяет в себе высокую функциональность стандартных биноклей с возможностью распознавания дикой природы.

В процессе тестирования бинокль легко идентифицировал птиц (даже картонные фигуры) благодаря встроенному искусственному интеллекту. Нажатие всего одной кнопки провоцировало быстрый анализ, отображая название видов уже через несколько секунд.

Эта технология, использующая интегрированные нейронные сети и системы распознавания объектов, предоставляет обзор 10×32 с изумительной четкостью на расстоянии до 914 метров. Кроме того, бинокль оснащен 13-Мп камерой для фотографий и 1080p видеокамерой, передающими данные в приложение Swarovski Optik Outdoor без проводов.