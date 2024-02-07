Synthetaic привлекла $ 15 млн на развитие ИИ для анализа данных из космоса

Synthetaic, базирующаяся в штате Висконсин, привлекла внимание год назад, когда, используя искусственный интеллект и архив космических изображений от Planet Labs, независимо отследила движение китайского шпионского аэростата через США перед его сбитием.

Аналитический инструмент RAIC позволяет быстро идентифицировать изображения или объекты на изображениях, что обычно требовало бы значительного количества часов. Компания использует RAIC для анализа спутниковых изображений, видео, фотографий с дронов и инфракрасных данных. RAIC построен на облачной платформе Microsoft Azure.

В рамках недавнего соглашения Microsoft предоставит Synthetaic доступ к почти 1 миллиону часов вычислительных ресурсов облака на протяжении пяти лет. Кроме того, Synthetaic заключила партнерство с Planet Labs.