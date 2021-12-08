Сыпь на теле оказалась ещё одним из самых частых симптомов коронавируса

Об этом предупредил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. По словам эксперта, такие высыпания известны достаточно давно, существует даже атлас высыпаний. У детей такая сыпь особенно отмечается при штамме «Дельта». Важно наблюдать за этой симптоматикой — по сыпи можно понять силу воспалительного процесса, происходящего в организме.

«Есть понятие у детей такое, как ковидные пальцы — это пальцы как будто обморожены, ожог такой. Эти высыпания тоже были, плюс у нас есть понятие мультисистемного воспалительного синдрома, который был на предыдущие штаммы тоже — это осложнение коронавируса, когда появляется сыпь по типу васкулита на теле. Сыпи бывают различные на коронавирус, они бывают часто», — предупредил врач.