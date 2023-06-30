Сырная диета оказалась полезна для восстановления психики после шокирующих ситуаций

Оно продемонстрировало положительное влияние сырной диеты на лечение психических расстройств. Особенно сыротерапия оказалась эффективной для снижения симптомов посттравматического стрессового расстройства.

Специалисты провели эксперименты на крысах, моделирующих поведение людей с ПТСР. Одной группе крыс в течение двух недель добавляли в рацион твёрдые и зрелые сорта сыра, в то время как контрольная группа получала обычную диету.

Результаты исследования показали, что у крыс с обычной диетой было замечено увеличение тревожности и снижение уровней дофамина и серотонина в гиппокампе.

С другой стороны, у группы крыс, которые потребляли сыр, наблюдалось снижение тревожности и увеличение концентрации дофамина. Кроме того, мыши на сырной диете показали повышенную активность генов, ответственных за производство нейротрофинов — веществ, которые способствуют пластичности нейронов.