Сырое молоко оказалось источником опасной инфекции

Так, по словам специалиста, патоген способен выделяться вместе с молоком инфицированного животного. “Здесь лидирует козье молоко, сыр из козьего молока. Но и коровье молоко тоже, если корову кусал клещ и в ее крови есть вирус энцефалита, то некипяченое молоко может привести к заражению человека, — предупредила Чхинджерия. В этой связи специалист порекомендовала кипятить молоко.

Отмечается, что опасными могут быть и продукты, которые были приготовлены из инфицированного молока. В частности, речь о твороге, сметане и прочих.

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