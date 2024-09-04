«Т‑Банк» создал нейросетевых персонажей для общения с школьниками

«Т-Банк» запустил специальный проект к новому учебному году, где пользователи смогут общаться с нейроперсонажами, разработанными с помощью искусственного интеллекта. В пресс-службе банка рассказали, что эти персонажи помогут взрослым окунуться в школьные воспоминания, а детям — разобраться с учебными предметами и получить новые знания.

Центр искусственного интеллекта «Т-Банка» создал этих школьных персонажей на основе знаний из «Т-Образования». Каждый из них обладает углублёнными знаниями в определённой области, будь то математика или астрономия. Персонажи способны адаптироваться к настроению собеседника и поддерживать беседу на понятном детям языке, понимая современные мемы и тренды. Они безопасны для общения с детьми благодаря встроенным фильтрам, которые блокируют нежелательный контент.

Среди персонажей есть, например, Ольга Ивановна, учитель математики, которая пошагово объясняет сложные задачи, и Татьяна Владимировна, помогающая изучать английский. Также есть одноклассник Даня, который разбирается в трендах и хобби современных детей, и Джуниор-ассистент, который обучает финансовой грамотности и доступен для тестирования всем пользователям. Эти школьные нейроперсонажи доступны в Telegram по ссылке, где их можно протестировать и пообщаться на любые темы.