Т-Банк выпустил банковское приложение «Дофамин-банкинга»

«Т-Банк» выпустил обновлённое мобильное приложение, которое предлагает не только стандартные банковские услуги, но и дополнительные сервисы. Новая концепция приложения, названная «Дофамин-банкинг», направлена на то, чтобы сделать повседневные финансовые задачи более приятными и удобными. С помощью технологий искусственного интеллекта приложение подстраивается под запросы пользователей, чтобы они могли быстрее и легче решать свои задачи, сообщила пресс-служба банка.

Одной из ключевых особенностей нового приложения стала возможность упрощённого управления личными финансами. В обновлённом разделе «Выгоды» пользователи смогут видеть результаты своих финансовых решений, основанные на подсказках от «Т-Банка». Кроме того, приложение использует большие языковые модели, Gen-T, которые анализируют данные о предпочтениях пользователя и предлагают более персонализированные решения.

Также приложение теперь включает несколько новых категорий, таких как «Шопинг», «Авто», «Дом» и «Путешествия», каждая из которых помогает решать несколько задач сразу. В рамках сферы «Шопинг» пользователи могут не только находить товары, но и воспользоваться возможностью оплаты в рассрочку на любые покупки. В будущем эта категория будет дополнена, а на основе ИИ «Т-Банк» предложит персонализированные рекомендации, например, по выбору техники. Вице-президент банка, Константин Маркелов, отметил, что они стремятся упростить покупку товаров, предложив клиентам лучшие варианты, учитывая их финансовые возможности.

Для ещё большего удобства приложение включает социальную сеть «Пульс», которая ранее была доступна только для пользователей «Т-Инвестиций». Это первый в России социальный элемент в банковском приложении, где клиенты могут делиться опытом покупок, путешествий и рассказывать о своём бизнесе. Также «Пульс» помогает разумно тратить деньги, позволяя пользователям оставлять отзывы о своих покупках и сервисах.