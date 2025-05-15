Т-Банк выпустил детскую карту со встроенными светодиодами

Т-Банк представил первую в России детскую карту со встроенными светодиодами, которые загораются при оплате покупок. Устройство не требует подзарядки, что делает его удобным для ежедневного использования. Карта выпускается в трёх стильных дизайнах, чтобы ребёнок мог выбрать тот, который лучше всего подчёркивает его стиль и индивидуальность.

Джуниор совмещает стиль с практичностью: она привязана к счету родителя, что позволяет взрослым следить за расходами ребёнка через мобильное приложение. Карта поддерживает лояльность Т-Банка с кэшбэком и предлагает дополнительные функции безопасности. Например, можно настроить лимиты на траты, переводы и покупки в интернете. При утере карту легко заблокировать и оформить новую.

По словам Кирилла Цоя, руководителя продукта Джуниор, запуск детской карты стал логичным шагом после успешной премьеры светящейся карты Black для взрослых. Новый продукт, как отметил он, сочетает в себе технологичность и яркость, что поможет детям не только выделяться, но и сделать первые шаги в мире финансов легко и интересно. Оформить карту можно через приложение или сайт, а для новых клиентов она предоставляется бесплатно.