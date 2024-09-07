«Т‑Мобайл» добавит функцию временного отключения звонков с неизвестных номеров

Операторы связи запускают новые инструменты для борьбы с мошенническими звонками. В компании «Т‑Мобайл» (бывший «Тинькофф‑Мобайл») рассказали о функции «временная блокировка», доступной абонентам, подключившим бесплатную услугу «защита звонков». Генеральный директор Виталий Бриедис отметил, что мошенники не останавливаются после одной попытки и могут звонить с разных номеров, а также обращаться через мессенджеры.

Теперь, если нейросеть «Т‑Мобайл» распознает звонок как мошеннический, абонент не будет получать звонки с неизвестных номеров на определённый период. При этом он сможет общаться с «проверенными контактами» и совершать обычные звонки. Нейросеть анализирует звуковую волну звонка, сравнивая её с данными мошеннических вызовов. Если совпадений слишком много, искусственный интеллект помечает разговор как потенциально опасный и разрывает его.

Другие операторы также работают над аналогичными решениями. В «Вымпелкоме» подтверждают, что у них есть функция блокировки мошеннических звонков ещё до соединения. МТС предлагает абонентам выбор маркировки подозрительных вызовов, а за первое полугодие заблокировала 1,3 миллиарда нежелательных звонков. В «СберМобайле» говорят, что фильтруют вредоносные звонки до первого гудка, а в t2 (ранее Tele2) считают, что лучше всего защищаться через объединённые системы всех операторов, что уменьшит количество мошеннических звонков. «МегаФон» пока не предоставил комментариев по этой теме.