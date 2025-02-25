Т2 первым в России введет «вечный номер» для абонентов

Новое предложение бесплатно активируется при подключении к T2 или при переходе в сеть оператора с сохранением номера. Даже если клиент долго не пользуется связью, его номер не будет перевыпущен и останется в распоряжении владельца.

Такое решение особенно удобно для использования номера в цифровых сервисах, включая социальные сети, мессенджеры, банковские приложения и маркетплейсы. Абоненту не придется беспокоиться о том, что при длительном отсутствии активности его номер окажется у другого пользователя, который сможет получить доступ к важным данным.

«Вечный номер» активируется автоматически при регистрации SIM-карты в телефоне. Если абонент решит передать номер другому человеку, условия останутся неизменными даже при переоформлении договора на другое физическое лицо.

Услуга отключается только в случае расторжения договора или по запросу клиента через горячую линию.