Т2 запустил сервис определения нежелательных звонков

Мобильный оператор T2 запустил функцию определения номеров для входящих звонков через Telegram и WhatsAppот неизвестных пользователей. Новая возможность доступна в приложении T2 для смартфонов на iOS и Android и позволяет идентифицировать нежелательные вызовы, включая мошеннические. Технология big data анализирует номер и помогает определить цель звонка, что особенно важно для клиентов, активно использующих мессенджеры для звонков — по данным T2, в WhatsApp таких 49%, а в Telegram — 27%.

Функция доступна всем пользователям оператора, установившим приложение T2, которое уже насчитывает более 20 млн активных пользователей в месяц. Для активации нужно зайти в раздел «Голосовой ассистент и антиспам», а на Android потребуется предоставить дополнительные разрешения. Оператор отмечает, что эта мера станет частью комплексной защиты клиентов от телефонного мошенничества, включая блокировку звонков с подменой номера и маркировку подозрительных вызовов.

Антифрод-платформа T2 уже блокирует свыше 9 млн попыток мошенников связаться с клиентами ежемесячно. Благодаря новым и существующим мерам количество звонков с подменой номера сократилось на 70% с начала года. В компании подчёркивают, что главная цель — предупреждать и защищать клиентов от нежелательного общения.

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