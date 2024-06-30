Табачную компанию поймали на манипулировании научными данными ради прибыли

Правда вскрылась в результате исследований группы по борьбе с табаком при Университете Бата в Великобритании. По словам одного из ведущих авторов, доктора Софи Бразнелл, PMI финансировала исследования через сторонние организации, действуя посредством своего японского филиала.

Компания вовлекала в эти процессы специалистов, в том числе из Киотского университета. Участие в мероприятиях PMI оплачивалось в размере 20 тысяч фунтов стерлингов в месяц. Как отмечается, табачный магнат платил консалтинговой компании в области естественных наук FTI-Innovations, которой руководит профессор Токийского университета. Оплачивалось продвижение «науки и продукции PMI на академических мероприятиях». В одном из внутренних электронных писем сотрудник PMI утверждал, что им было сказано «держать это в секрете».

Кроме того, производитель сигарет различными путями продвигал системы нагрева табака IQOS среди некурящих. Для этого даже лоббировалось разрешение на использование IQOS в местах, где курить нельзя, в том числе Олимпийские игры в Токио.

Директор организации STOP Хорхе Алдай оценил представленную в отчёте информацию словами, что действия PMI могут способствовать распространению табачной продукции среди детей и молодёжи. При этом PMI заявляет, что IQOS предназначен только для взрослых курильщиков и никого продвижения этой продукции нет. Но действия компании говорят об обратном.