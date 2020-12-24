Таблетки от диареи оказались способны убивать рак мозга

В рамках исследования было установлено, что в некоторых типах клеток опухолей лоперамид приводит к стрессовой реакции в эндоплазматическом ретикулуме, ответственном за основные этапы синтеза белка. Стресс, в свою очередь, приводит к деградации ретикулума и самоликвидации (аутофагии) злокачественных клеток. Аутофагия в обычных клетках приводит к разрушению поврежденных компонентов, тогда как в дефектных - она способствует развитию фатальных процессов. Лоперамид же провоцирует активность фактора транскрипции ATF4, приводящего к аутофагии.

”Наши эксперименты с клеточными линиями показывают, что аутофагия может способствовать лечению опухолей головного мозга глиобластомы”, - поделились авторы научной работы.

Исследователи рассчитывают на то, что гибель клеток рака мозга, вызванная лоперамидом, приведет к появлению новых терапевтических подходов к лечению этой тяжелой формы рака.

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