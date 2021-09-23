Таиланд начал штрафовать и отправлять в тюрьму за трансляцию порно-видео в интернете

Как отмечает источник, в Таиланде впервые задержали модель сервиса OnlyFans за производство порно-роликов. Девушке, известной в Таиланде модели, и её парню предъявили обвинение и допрашивали в течение пяти часов, но отпустили под залог из-за широкого освещения этой ситуации в сети и требования пользователей отпустить пару.

Молодые люди признали, что снимали порно, но утверждают, что не хотели никого оскорбить, ведь все материалы платные и доступны для просмотра только платным подписчикам.

Как отмечается, наказание за участие в порно-индустрии в Таиланде карается штрафом в 1800 долларов или лишением свободы до трёх лет.