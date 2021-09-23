Таиланд начал штрафовать и отправлять в тюрьму за трансляцию порно-видео в интернете

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Таиланд начал штрафовать и отправлять в тюрьму за трансляцию порно-видео в интернетеГосударство всерьёз взялось за секс-индустрию
В Таиланде впервые задержали порно-модель. Государство стало ужесточать меры за производство и распространение секс-контента.
Как отмечает источник, в Таиланде впервые задержали модель сервиса OnlyFans за производство порно-роликов. Девушке, известной в Таиланде модели, и её парню предъявили обвинение и допрашивали в течение пяти часов, но отпустили под залог из-за широкого освещения этой ситуации в сети и требования пользователей отпустить пару.
Молодые люди признали, что снимали порно, но утверждают, что не хотели никого оскорбить, ведь все материалы платные и доступны для просмотра только платным подписчикам.
Как отмечается, наказание за участие в порно-индустрии в Таиланде карается штрафом в 1800 долларов или лишением свободы до трёх лет.