Таиландец сильно похудел ради новенькой PlayStation 5

18:42, 01 ноября 2022
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Таиландец сильно похудел ради новенькой PlayStation 5Вот это мотивация!
В Сети набирает популярность история геймера из Таиланда, который сбросил лишний вес ради новейшей PlayStation 5.
Речь идёт о Прабе Лаохароджанафане, который весил целых 95 кг. Но затем жена пообещала ему подарок в виде консоли текущего поколения от Sony. В результате мужчина сбросил около 10 кг всего за четыре месяца.
По словам самого мужчины, ему удалось добиться этого за счёт применения кетогенной диеты, прерывистого голодания, а также кардио упражнений:
Так Праб Лаохароджанафан выглядел изначально
Стоит отметить, что Лаохароджанафан уже пообещал сохранить результат, несмотря на то, что совсем скоро у него на руках будет PlayStation 5. Этого он планирует достичь за счёт сохранения диеты и подхода к тренировкам.