Таиландец сильно похудел ради новенькой PlayStation 5

Речь идёт о Прабе Лаохароджанафане, который весил целых 95 кг. Но затем жена пообещала ему подарок в виде консоли текущего поколения от Sony. В результате мужчина сбросил около 10 кг всего за четыре месяца.

По словам самого мужчины, ему удалось добиться этого за счёт применения кетогенной диеты, прерывистого голодания, а также кардио упражнений: