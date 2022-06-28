Тайна раскрыта: почему на самом деле умер первый человек с пересаженным свиным сердцем

Практически сразу многие начали говорить, что связано это именно с достаточно специфичной операцией.

Но вот, спустя несколько месяцев после смерти Беннета, врачи всё же выяснили, чем была вызвана смерть пациента. Оказалось, что виной всему не отторжение органа, а более банальная вирусная инфекция.

Сообщается, что во время проведения будущих операций, специалисты намерены усилить контроль за инфекциями в донорских органах при выращивании животных и проведении хирургического вмешательства.

Напомним, что о смерти Дэвида Беннета после пересадки сердца стало известно ещё в марте. После операции он проходил активное восстановление и физиотерапию.