Тайна раскрыта: Стоунхендж оказался древним солнечным календарем

И ведь объяснение звучит очень логично

Долгое время учёные не могли понять — зачем был построен Стоунхендж. Со временем они пришли к выводу, что он представлял из себя древний календарь, схему работу которого при этом всё же не удавалось «раскусить».