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Тайна раскрыта: Стоунхендж оказался древним солнечным календарем

И ведь объяснение звучит очень логично
Долгое время учёные не могли понять — зачем был построен Стоунхендж. Со временем они пришли к выводу, что он представлял из себя древний календарь, схему работу которого при этом всё же не удавалось «раскусить».
Тайна раскрыта: Стоунхендж оказался древним солнечным календарем

Свежее открытие специалистов помогло разгадать эту загадку. Оказалось, что камни сооружения, располагавшиеся в трёх разных формациях, представляли из себя календарный год. 30 сарсен формировали большой каменный круг и представляли из себя дни месяца. Ещё 5 камней, собиравшиеся в трилитон — это дополнительные дни, которые было необходимо добавить к 360 (30 х 12) для правильного счёта дней в году.

Тайна раскрыта: Стоунхендж оказался древним солнечным календарем

При этом важно понимать, что календарь нужно частично менять для соответствия его солнечному году. Это делается через добавление каждые четыре года одного дополнительного високосного дня. Для этого, считают исследователи, и служили четыре станционных камня.

Источник: Phys.org
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