Тайна раскрыта: Стоунхендж оказался древним солнечным календарем

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Тайна раскрыта: Стоунхендж оказался древним солнечным календаремИ ведь объяснение звучит очень логично
Долгое время учёные не могли понять — зачем был построен Стоунхендж. Со временем они пришли к выводу, что он представлял из себя древний календарь, схему работу которого при этом всё же не удавалось «раскусить».
Свежее открытие специалистов помогло разгадать эту загадку. Оказалось, что камни сооружения, располагавшиеся в трёх разных формациях, представляли из себя календарный год. 30 сарсен формировали большой каменный круг и представляли из себя дни месяца. Ещё 5 камней, собиравшиеся в трилитон — это дополнительные дни, которые было необходимо добавить к 360 (30 х 12) для правильного счёта дней в году.
При этом важно понимать, что календарь нужно частично менять для соответствия его солнечному году. Это делается через добавление каждые четыре года одного дополнительного високосного дня. Для этого, считают исследователи, и служили четыре станционных камня.
Источник: Phys.org