Тайное заражение темнокожих сифилисом: опубликован список самых неэтичных научных экспериментов

Так, журналисты вспомнили об исследовании 1932 года, в рамках которого американские ученые пытались изучить различные этапы развития сифилиса. Для этого они тайно заражали темнокожих мужчин данной инфекцией, после чего наблюдали не только за течением болезни, но и за ее распространением среди членов семей зараженных. Что самое ужасное, в качестве лекарства пострадавшим предлагалось плацебо, которое, само собой, не могло помочь в борьбе с недугом.

Еще одним бесчеловечным экспериментом ученых из США была череда научных опытов, проведенных в середине XX века. Тогда исследователи проводили эксперименты уже не на людях, а на животных, давая слонам психоактивное вещество ЛСД. В рамках именно такого опыта учеными было введено практически 300 мг ЛСД слону по кличке Таско, который в конечном итоге из-за передозировки умер в мучениях.