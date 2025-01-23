Наука и технологии
Опубликовано 23 января 2025, 08:03
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Таинственные космические шары могут оказаться новой разновидностью звезд

Эпоха великих научных открытий продолжается
Японские астрономы обнаружили в 2021 году два загадочных объекта в космосе, окруженных льдом, но не связанных с областями звездообразования.
Таинственные космические шары могут оказаться новой разновидностью звезд
© Naked Science

Эти тела, названные «Объект-1» и «Объект-2», имеют спектральные характеристики, типичные для молодых звезд, но находятся в изолированных частях космоса, что вызывает вопросы об их происхождении.

Первоначальные исследования с помощью спутника Akari выявили сильную линию поглощения льда в спектре, однако разрешение инструмента не позволило уточнить ключевые параметры.

Более поздние наблюдения через радиотелескопы ALMA в Чили также не дали однозначных ответов. У объектов компактные размеры (до 10 размеров Солнечной системы) и необычный химический состав с высоким содержанием оксида кремния, что может быть связано с космическими взрывами.

Ученые предполагают, что эти тела могут быть новым типом звезд. Для дальнейшего изучения они подали заявку на использование телескопа «Джеймс Уэбб», который способен дать больше данных о составе и природе объектов.

Источник:Naked Science
Автор:Булат Кармак
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