Таинственные космические шары могут оказаться новой разновидностью звезд

Эти тела, названные «Объект-1» и «Объект-2», имеют спектральные характеристики, типичные для молодых звезд, но находятся в изолированных частях космоса, что вызывает вопросы об их происхождении.

Первоначальные исследования с помощью спутника Akari выявили сильную линию поглощения льда в спектре, однако разрешение инструмента не позволило уточнить ключевые параметры.

Более поздние наблюдения через радиотелескопы ALMA в Чили также не дали однозначных ответов. У объектов компактные размеры (до 10 размеров Солнечной системы) и необычный химический состав с высоким содержанием оксида кремния, что может быть связано с космическими взрывами.

Ученые предполагают, что эти тела могут быть новым типом звезд. Для дальнейшего изучения они подали заявку на использование телескопа «Джеймс Уэбб», который способен дать больше данных о составе и природе объектов.