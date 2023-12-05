Таинственный космический объект: обнаружено кольцо пыли, вращающееся вокруг астероида

Это необычное образование, известное как 2060) Хирон, 95P/Chiron, «обитает» между орбитами Сатурна и Урана, демонстрируя завораживающий пылевой диск, который претерпевает увлекательные трансформации. Астероид озадачивает исследователей своим темным спектральным классом B, знаменуя собой родоначальника нового класса.

Астрономы, вооружившись 1,9-метровым телескопом в Сазерленде, внимательно наблюдали за звездой, проходящей за Хироном, выявив колебания в звездном свете. Ядро Хирона, а также материал, простирающийся на 300-400 километров с обеих сторон, стали причиной этих небесных колебаний. Эксперты сразу же исключили наличие значительной глобальной атмосферы вокруг Хирона, что свидетельствует об отклонении от предыдущих выводов. Вывод? Не стабильное кольцо, а постоянно развивающийся материал, окружающий Хирон.

Оккультирование, когда одна космическая сущность скрывает от глаз другую, оказались эффективным инструментом для определения размеров далеких небесных тел. Недавнее открытие добавляет новый волнующий слой к нашему пониманию космических чудес.