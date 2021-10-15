Тайны лунной программы СССР рассекретили

На этот раз, например, «Российские космические системы» обнародовали документ, в котором описываются планы полёта советского пилотируемого корабля на Луну.

По данным Известий, технический отчёт датирован 1965 годом. В нём содержится информация о формировании принципов автономной радиоэлектронной системы управления — с её помощью планировалось обеспечить запуск пилотируемого корабля на Луну.

Ожидалось, что в состав экипажа войдут три космонавта. Главные инструменты во время полёта при этом должны были быть автоматическими. Например, система управления лунного орбитального корабля должна была самостоятельно, т.е. без каких-либо подсказок с Земли, обследовать район приземления и выбрать место для посадки.