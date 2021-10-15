Тайны лунной программы СССР рассекретили

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Тайны лунной программы СССР рассекретилиВо главе миссии должна была встать автоматика
Советский Союз развалился около 30 лет назад, но несмотря на это, секретные документы его времён всё продолжают рассекречиваться.
На этот раз, например, «Российские космические системы» обнародовали документ, в котором описываются планы полёта советского пилотируемого корабля на Луну.
По данным Известий, технический отчёт датирован 1965 годом. В нём содержится информация о формировании принципов автономной радиоэлектронной системы управления — с её помощью планировалось обеспечить запуск пилотируемого корабля на Луну.
Ожидалось, что в состав экипажа войдут три космонавта. Главные инструменты во время полёта при этом должны были быть автоматическими. Например, система управления лунного орбитального корабля должна была самостоятельно, т.е. без каких-либо подсказок с Земли, обследовать район приземления и выбрать место для посадки.