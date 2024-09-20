Тайные звуки Тихого океана оказались песнями китов

Опубликовано 20 сентября 2024, 19:241 мин.
Тайные звуки Тихого океана оказались песнями китовНовая ИИ-программа помогает отслеживать их движения
Команда океанографов и биологов из NOAA и Университета штата Орегон определила загадочные звуки, слышимые в Тихом океане последние два десятилетия, как звуки китов вида «Полосатик Брайда». Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Marine Science.
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Первоначально звук был зафиксирован в 2014 году и получил название «биотвэнг». С тех пор он неоднократно записывался в разных местах. В 2016 году ученые подтвердили, что это, вероятно, звук какого-то вида усатых китов.
Недавнее исследование, проведенное в районе Марианских островов, подтвердило, что звуки исходят именно от китов вида «Полосатик Брайда». Во время обследования ученые одновременно записали «биотвэнги» этих редких китов, что подтвердило связь.
Команда также разработала ИИ-приложение вместе с Google для идентификации вокализаций китов. Приложение научилось распознавать звуки восьми видов китов, включая китов Брайда, и определять их места обитания.