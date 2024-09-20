Тайные звуки Тихого океана оказались песнями китов

Первоначально звук был зафиксирован в 2014 году и получил название «биотвэнг». С тех пор он неоднократно записывался в разных местах. В 2016 году ученые подтвердили, что это, вероятно, звук какого-то вида усатых китов.

Недавнее исследование, проведенное в районе Марианских островов, подтвердило, что звуки исходят именно от китов вида «Полосатик Брайда». Во время обследования ученые одновременно записали «биотвэнги» этих редких китов, что подтвердило связь.

Команда также разработала ИИ-приложение вместе с Google для идентификации вокализаций китов. Приложение научилось распознавать звуки восьми видов китов, включая китов Брайда, и определять их места обитания.