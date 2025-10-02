Тайвань будет сотрудничать с США в области высоких технологий

Одним из ключевых вопросов остаётся сокращение 20-процентных пошлин на тайваньский экспорт в США. Тайбэй надеется, что новая модель сотрудничества поможет снизить тарифное давление и одновременно расширить инвестиции на американском рынке.

По словам Чэн, речь идёт не о переносе производственных цепочек, а о расширении мощностей непосредственно в США. Такая схема получила название «тайваньская модель» и предполагает сочетание промышленного планирования с поддержкой правительства. В неё могут входить экспортные кредитные гарантии и совместное создание промышленных кластеров.

Американская сторона, по данным переговоров, настаивает на росте инвестиций и более глубоком взаимодействии в цепочках поставок. В то же время Тайвань подчёркивает, что его приоритет — сохранить основные мощности на острове, а зарубежные проекты рассматривать как дополнение.