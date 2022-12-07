Тайвань можно сдавать? В США запустили процессорный завод для компьютеров и смартфонов

Кук пафосно заявил, что его компания объединяет усилия и «опыт TSMC с непревзойдённой изобретательностью американских рабочих». Джо Байден, в свою очередь, говорил, что открытие американских заводов снизит зависимость от Китая и «изменит правила игры».

Как отмечается, в Аризоне будут открыты, по меньшей мере, два завода по производству полупроводников. Тайваньские специалисты уже курируют американских сотрудников и обучают всем процессам.

Известно, что предприятия должны производить 600 млн кремниевых пластин в год. Второй завод начнёт работать в 2026 году, в развитие проекта суммарно будут вложено $40 млрд.