Наука и технологии
Сегодня 14:44
Тайвань начал маскировать танки мусором для войны внутри города
А также желтыми панелями
В Тайване придумали нетривиальный способ скрыть танки для войны внутри города. Так, маскировка предусматривает использование ткани и мусора.
Сообщается, что китайская армия, действующая на территории Тайваня, сфокусировалась на прохождении учений. Так, на протяжении семи дней военные отрабатывают различные виды маскировки бронетехники в городских условиях. Отрабатываются как стандартные методы маскировки посредством травы и листьев, так и те, что подразумевают эксплуатацию серой ткани и мусора. Благодаря последним танки можно скрыть на настоящей свалке, тем самым делая машину практически невидимой.
Помимо прочего в качестве маскировки специалисты придумали покрывать военную технику желтыми панелями, придавая ей вид гражданской техники. Предполагается, что используя эти методы военные намерены незаметно перемещаться по городу.