Тайвань начал маскировать танки мусором для войны внутри города

Сообщается, что китайская армия, действующая на территории Тайваня, сфокусировалась на прохождении учений. Так, на протяжении семи дней военные отрабатывают различные виды маскировки бронетехники в городских условиях. Отрабатываются как стандартные методы маскировки посредством травы и листьев, так и те, что подразумевают эксплуатацию серой ткани и мусора. Благодаря последним танки можно скрыть на настоящей свалке, тем самым делая машину практически невидимой.