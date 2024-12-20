Тайвань обратится к Amazon для развёртывания спутников Kuiper

Об этом заявил глава тайваньского министерства по науке и технологиям У Чэнвэнь. Чиновник заявил, что острову необходим стабильный выход в интернет в случае предполагаемой угрозы военного конфликта в Тайваньском проливе. Ранее партнёром Тайваня выступил британский провайдер OneWeb.

Но в итоге власти острова обратились именно к Amazon, минуя и OneWeb, и Starlink. «Kuiper от Amazon на данный момент находится на наиболее развитой стадии разработки, поэтому мы обсуждаем возможность сотрудничества», — сказано в заявлении тайваньских властей.