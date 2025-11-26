Тайвань поможет подготовить американских специалистов в сфере производства чипов

Опубликовано 26 ноября 2025, 18:041 мин.
Тайвань поможет подготовить американских специалистов в сфере производства чиповТрамп ведет переговоры о сделке
Администрация Дональда Трампа обсуждает с Тайванем торговое соглашение, которое может включать инвестиции в американскую полупроводниковую отрасль. Согласно данным источников, тайваньские компании направят капитал и специалистов для расширения операций в США и обучения местных работников.
Экспорт Тайваня в США сейчас облагается пошлиной в 20%. Переговоры направлены на сокращение этого тарифа. Полупроводники, важные для высокотехнологичной продукции, временно освобождены от пошлин, пока США наращивают собственные мощности.
Общая сумма инвестиций со стороны Тайваня будет меньше, чем у основных региональных конкурентов — Южной Кореи и Японии. Сделка также может включать поддержку в создании научных парков с использованием тайваньского опыта.
Переговоры продолжаются, стороны обмениваются документами для уточнения деталей.