Наука и технологии
Опубликовано 29 января 2025, 16:30
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Тайвань поможет промышленности из-за угрозы тарифов Трампа

Сообщили в правительстве страны
Тайвань готов рассмотреть меры поддержки своей промышленности в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы на полупроводники. Об этом сообщил премьер-министр Тайваня Чо Джунтай в среду.
Тайвань поможет промышленности из-за угрозы тарифов Трампа

© Ferra.ru

Тайвань является домом для крупнейшего мирового контрактного производителя чипов — компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), которая играет важнейшую роль в глобальной цепочке поставок технологий для таких компаний, как Apple и Nvidia.

Трамп предупредил, что собирается ввести тарифы на импорт чипов, фармацевтические препараты и сталь, чтобы стимулировать производство этих товаров в США. Его заявление вызвало обеспокоенность на Тайване, который является основным поставщиком полупроводников в мире.

Чо Джунтай отметил, что министерство экономики и другие ведомства внимательно следят за ситуацией, возникшей после высказываний Трампа. Он добавил, что в ближайшие несколько дней правительство обсудит необходимость разработки планов поддержки промышленности и возможных программ помощи.

Премьер-министр также заверил граждан Тайваня, что страна по-прежнему занимает важное место в мировой промышленной цепочке и продолжит поддерживать свои преимущества на глобальном рынке.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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