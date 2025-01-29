Тайвань поможет промышленности из-за угрозы тарифов Трампа

Тайвань является домом для крупнейшего мирового контрактного производителя чипов — компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), которая играет важнейшую роль в глобальной цепочке поставок технологий для таких компаний, как Apple и Nvidia.

Трамп предупредил, что собирается ввести тарифы на импорт чипов, фармацевтические препараты и сталь, чтобы стимулировать производство этих товаров в США. Его заявление вызвало обеспокоенность на Тайване, который является основным поставщиком полупроводников в мире.

Чо Джунтай отметил, что министерство экономики и другие ведомства внимательно следят за ситуацией, возникшей после высказываний Трампа. Он добавил, что в ближайшие несколько дней правительство обсудит необходимость разработки планов поддержки промышленности и возможных программ помощи.

Премьер-министр также заверил граждан Тайваня, что страна по-прежнему занимает важное место в мировой промышленной цепочке и продолжит поддерживать свои преимущества на глобальном рынке.