Тайвань представил боевые экзоскелеты

Тайвань представил боевые экзоскелетыРазработанные за год
Как сообщает Futurism, экзоскелет первого поколения разработал Национальный институт науки и технологий Чжун-Шаня, ведущий производитель оружия в стране. Этот костюм – часть четырехлетнего проекта под названием «Тайваньская программа Железного человека» стоимостью более 5 миллионов долларов. Костюм питается от модуля литиевой батареи, который может работать больше шести часов без подзарядки. Он позволяет пользователям поднимать тяжелые предметы и двигаться со скоростью 6 километров в час.
Чтобы снизить утомляемость солдат при переноске тяжелых объектов... мы начали разработку силового костюма для военных в 2020 году
Он сказал, что костюмы, которые помогают операторам переносить грузы на большие расстояния, уменьшая нагрузку на ноги и тазобедренные суставы, будут полезны во время боевых действий.
По его словам, их можно будет использовать в полевых операциях или при перемещении боеприпасов и сверхмощного оружия, а также они смогут повысить мобильность и эффективность войск.