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Тайвань представил боевые экзоскелеты

Разработанные за год
Экзоскелет с батарейным питанием, разработанный ведущим производителем оружия Тайваня, повысит мобильность и выносливость солдат
Тайвань представил боевые экзоскелеты

Как сообщает Futurism, экзоскелет первого поколения разработал Национальный институт науки и технологий Чжун-Шаня, ведущий производитель оружия в стране. Этот костюм – часть четырехлетнего проекта под названием «Тайваньская программа Железного человека» стоимостью более 5 миллионов долларов. Костюм питается от модуля литиевой батареи, который может работать больше шести часов без подзарядки. Он позволяет пользователям поднимать тяжелые предметы и двигаться со скоростью 6 километров в час.

Чтобы снизить утомляемость солдат при переноске тяжелых объектов... мы начали разработку силового костюма для военных в 2020 году

Джен Куо-куанг
Главный разработчик экзоскелета

Он сказал, что костюмы, которые помогают операторам переносить грузы на большие расстояния, уменьшая нагрузку на ноги и тазобедренные суставы, будут полезны во время боевых действий.

По его словам, их можно будет использовать в полевых операциях или при перемещении боеприпасов и сверхмощного оружия, а также они смогут повысить мобильность и эффективность войск.

Источник: Futurism