Тайвань представил боевые экзоскелеты

Он сказал, что костюмы, которые помогают операторам переносить грузы на большие расстояния, уменьшая нагрузку на ноги и тазобедренные суставы, будут полезны во время боевых действий.



По его словам, их можно будет использовать в полевых операциях или при перемещении боеприпасов и сверхмощного оружия, а также они смогут повысить мобильность и эффективность войск.