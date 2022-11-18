Тайвань представил дрон-камикадзе для уничтожения радиолокационных станций

17:24, 18 ноября 2022
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Тайвань представил дрон-камикадзе для уничтожения радиолокационных станцийИ других целей
Чжуншаньский институт науки и технологии Тайваня представил дрон-камикадзе Chien Hsiang для уничтожения радиолокационных станций.
Барражирующий боеприпас способен бороться с другими дронами непосредственно в воздухе, может уничтожать цели на земле и воде.
Когда дрон поступит в войска Тайваня, пока не известно.
Источник фото:Сfr.org
Источник:The Drive
Автор:Андрей КадуковТеги:
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