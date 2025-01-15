Тайвань разрешил TSMC производить чипы по технологии 2 нм за рубежом

Опубликовано 15 января 2025, 01:301 мин.
Тайвань разрешил TSMC производить чипы по технологии 2 нм за рубежомГосударство ослабило свою защитную стратегию
Правительство Тайваня решило ослабить свою стратегию «Кремниевого щита», разрешив компании TSMC производить чипы с использованием новейшей технологии 2 нм на своих зарубежных заводах. Ранее TSMC было запрещено выпускать чипы по передовым технологиям за пределами Тайваня, что позволяло сохранить преимущество в области производства чипов и обеспечивало безопасность страны в случае возможной угрозы со стороны Китая.
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Министр экономики Тайваня, Дж. В. Куо, заявил, что времена изменились, и теперь частные компании могут принимать решения, основанные на технологическом прогрессе и рыночных возможностях. TSMC, по словам министра, строит фабрики в США для обслуживания американских клиентов, так как 60% мировых компаний по разработке чипов находятся в этой стране.
Ранее TSMC была обязана придерживаться правил, которые требовали, чтобы производство чипов за рубежом отставало как минимум на два поколения от местных мощностей. Однако с недавним обновлением политики компании теперь разрешено производить чипы по новым процессам за рубежом.