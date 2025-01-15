Тайвань разрешил TSMC производить чипы по технологии 2 нм за рубежом

Министр экономики Тайваня, Дж. В. Куо, заявил, что времена изменились, и теперь частные компании могут принимать решения, основанные на технологическом прогрессе и рыночных возможностях. TSMC, по словам министра, строит фабрики в США для обслуживания американских клиентов, так как 60% мировых компаний по разработке чипов находятся в этой стране.

Ранее TSMC была обязана придерживаться правил, которые требовали, чтобы производство чипов за рубежом отставало как минимум на два поколения от местных мощностей. Однако с недавним обновлением политики компании теперь разрешено производить чипы по новым процессам за рубежом.