Тайвань создаст аналог Starlink, чтобы защититься от Китая

Власти Тайваня «вдохновились» успехом этой спутниковой системы на Украине. В связи с этим Тайвань обратился к местным и международным инвесторам, в частности, к венчурному фонду Draper Associates, который работал с Tesla и SpaceX.

Реализацией заявленного проекта займётся тайваньское космическое агентство TASA. Как отметила министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан, на запуск и развитие проекта потребуется нескоолько лет.