Тайвань создаст аналог Starlink, чтобы защититься от Китая

17:15, 06 января 2023
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Тайвань создаст аналог Starlink, чтобы защититься от КитаяСейчас власти ищут инвесторов
Тайвань всерьёз решил создать ещё одну степень защиты от Китая, на этот раз — спутниковую систему, аналогичную Starlink.
Фото: Rti.org.tw
Власти Тайваня «вдохновились» успехом этой спутниковой системы на Украине. В связи с этим Тайвань обратился к местным и международным инвесторам, в частности, к венчурному фонду Draper Associates, который работал с Tesla и SpaceX.
Реализацией заявленного проекта займётся тайваньское космическое агентство TASA. Как отметила министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан, на запуск и развитие проекта потребуется нескоолько лет.
Источник:Financial Times
Автор:Андрей КадуковТеги: