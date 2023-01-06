Наука и технологии
17:15, 06 января 2023
1 мин.

Тайвань создаст аналог Starlink, чтобы защититься от Китая

Сейчас власти ищут инвесторов

Тайвань всерьёз решил создать ещё одну степень защиты от Китая, на этот раз — спутниковую систему, аналогичную Starlink.

Тайвань создаст аналог Starlink, чтобы защититься от Китая

Фото: Rti.org.tw

Власти Тайваня «вдохновились» успехом этой спутниковой системы на Украине. В связи с этим Тайвань обратился к местным и международным инвесторам, в частности, к венчурному фонду Draper Associates, который работал с Tesla и SpaceX.

Реализацией заявленного проекта займётся тайваньское космическое агентство TASA. Как отметила министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан, на запуск и развитие проекта потребуется нескоолько лет.

Новости партнеров
Новости партнеров