Наука и технологии
04:22, 06 января 2023
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Тайвань ввёл новые санкции против России

В новый список вошли 52 наименования

Министерство экономики Тайваня сообщило о расширении санкций на поставки высокотехнологичной продукции в Россию и Белоруссию.

Тайвань ввёл новые санкции против России

Фото: Thebl.com

В сообщении сказано, что в обновлённый перечень подсанкционной продукции вошли 52 позиции. Среди них компоненты, используемые в ядерной энергетике, химикаты, а также продукция машиностроения.

Ведомство призвало поставщиков строго соблюдать требования санкций и проверять все составляющие сделок с российскими и белорусскими контрагентами.

«В целях осуществления международного сотрудничества и предотвращения экспорта высокотехнологичных товаров из Тайваня, которые могут быть использованы в военных целях, министерство <...> внесло изменения в соответствующие нормативные акты и расширило ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию», — отмечается в сообщении Министерства экономики Тайваня.

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