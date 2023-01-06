Тайвань ввёл новые санкции против России

В сообщении сказано, что в обновлённый перечень подсанкционной продукции вошли 52 позиции. Среди них компоненты, используемые в ядерной энергетике, химикаты, а также продукция машиностроения.

Ведомство призвало поставщиков строго соблюдать требования санкций и проверять все составляющие сделок с российскими и белорусскими контрагентами.

«В целях осуществления международного сотрудничества и предотвращения экспорта высокотехнологичных товаров из Тайваня, которые могут быть использованы в военных целях, министерство <...> внесло изменения в соответствующие нормативные акты и расширило ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию», — отмечается в сообщении Министерства экономики Тайваня.