Наука и технологии
Опубликовано 02 февраля 2025, 18:45
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Тайвань запретил использование DeepSeek во всех ведомствах

Из-за угрозы безопасности
Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что Тайвань запретил использование китайской нейросети DeepSeek всем государственным учреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры «из-за проблем безопасности».
Тайвань запретил использование DeepSeek во всех ведомствах

© Deepseek.com

DeepSeek разработала модель ИИ с открытым исходным кодом, способную имитировать человеческие рассуждения и вызвавшую интерес по всему миру. «Однако возникли опасения, что компания может передавать информацию правительству Китая. Министерство цифровых технологий Тайваня заявило, что при запросах к DeepSeek не следует использовать конфиденциальную информацию, учитывая её происхождение», — пишет агентство.

Отмечается, что DeepSeek получила распространение во всём мире с помощью своего бесплатного приложения, которое стало популярным и заняло первое место по количеству загрузок на мобильных устройствах. «В то же время, развитие компании сталкивается с препятствиями из-за опасений, связанных с кибербезопасностью и возможностью передачи данных компании правительству Китая», — подытоживает автор материала.