Тайвань запретил использование DeepSeek во всех ведомствах

DeepSeek разработала модель ИИ с открытым исходным кодом, способную имитировать человеческие рассуждения и вызвавшую интерес по всему миру. «Однако возникли опасения, что компания может передавать информацию правительству Китая. Министерство цифровых технологий Тайваня заявило, что при запросах к DeepSeek не следует использовать конфиденциальную информацию, учитывая её происхождение», — пишет агентство.

Отмечается, что DeepSeek получила распространение во всём мире с помощью своего бесплатного приложения, которое стало популярным и заняло первое место по количеству загрузок на мобильных устройствах. «В то же время, развитие компании сталкивается с препятствиями из-за опасений, связанных с кибербезопасностью и возможностью передачи данных компании правительству Китая», — подытоживает автор материала.