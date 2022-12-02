Тайваньцы построят процессорный завод в США. Он будет выпускать чипы для Apple, AMD и NVIDIA

Конкретика появится после того, как президент США Джо Байден и министр торговли Джина Раймондо посетят Феникс, столицу Аризоны. На данный момент известно, что TSMC планирует производить не менее 20 тысяч полупроводниковых пластин в месяц, треть которых будет закупать Apple.

Как раз под влиянием мировых производителей электроники — Apple, Nvidia, AMD — тайваньская компания и приняла решение построить завод, несмотря на сложные экономическеие условия. Стоимость проекта — $12 млрд.

Отмечается, что на заводе будут производиться чипы по 4-нм техпроцессу. При этом мировые компании просили TSMC запустить производство таких процессоров в США и на Тайване одновременно.