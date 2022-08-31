Тайваньская армия впервые за всё время попыталась сбить китайский беспилотник

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Тайваньская армия впервые за всё время попыталась сбить китайский беспилотникПосле начала стрельбы китайский аппарат ушёл к материку
Центральное новостное агентство Тайваня сообщило, что их вооружённые силы впервые открыли огонь боевыми снарядами по китайскому беспилотнику.
Как только началась стрельба, китайский БПЛА сразу же сменил курс и ушёл с линии атаки в сторону прибрежной провинции Китая Фуцзянь.
Напомним, отношения между КНР и Тайванем резко обострились после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на протест со стороны Китая.