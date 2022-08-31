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Тайваньская армия впервые за всё время попыталась сбить китайский беспилотник

После начала стрельбы китайский аппарат ушёл к материку
Центральное новостное агентство Тайваня сообщило, что их вооружённые силы впервые открыли огонь боевыми снарядами по китайскому беспилотнику.
Тайваньская армия впервые за всё время попыталась сбить китайский беспилотник

Как только началась стрельба, китайский БПЛА сразу же сменил курс и ушёл с линии атаки в сторону прибрежной провинции Китая Фуцзянь.

Напомним, отношения между КНР и Тайванем резко обострились после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на протест со стороны Китая.

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