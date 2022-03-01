Тайваньская система ПВО из США не заметила китайский самолёт

Учитывая, что система состоит из зенитных ракет и радиолокационной станции AN/FPS-117, т.е. является вполне продвинутой боевой единицей, данный инцидент продемонстрировал её «серьёзную слабость».

По мнению китайских специалистов, связана подобная «слепота» может быть с тем, что AN/FPS-117 способен распознавать цели только в интервале от 120 до 470 километров, в то время как Донгъинь находится в 16 км от материка.

Напомним, что в августе 2021 года Известия, со ссылкой на источники в Минобороны, рассказали о получении ВКС РФ на опытное дежурство радара метрового диапазона 104Ж6.