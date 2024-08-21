Тайваньская TSMC откроет завод в Германии — первый в Европе

Церемония закладки завода — первой полупроводниковой производственной базы TSMC в Европе — прошла в Дрездене. TSMC создала совместное предприятие с Infineon, Bosch и NXP под названием ESMC. Завод будет производить пластины для автомобильных чипов и широкого промышленного использования, в том числе для внутренних нужд.

Общий объём инвестиций составит 15 млрд евро: 10 млрд со стороны TSMC, а дополнительные 5 млрд предоставит правительство Германии. Таким образом TSMC расширяет свою глобальную цепочку поставок и укрепляет свои позиции на как на мировом, так и на европейском рынке литографического производства.

Этим тайваньский производитель обогнал одного из основных конкурентов — южнокорейскую компанию по производству чипов Samsung Foundry.